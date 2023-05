Роналду совершил мусульманский поклон во время празднования гола

Необычной празднование гола Криштиану Роналду обсуждают в социальных сетях, передают Vesti.kz.

Саудовская команда португальца "Аль-Наср" сначала отыгралась, проигрывая со счетом 0:2, а затем Роналду забил победный гол (3:2) и отпраздновал его мусульманским поклоном - суджудом. В исламе суджуд представляет собой акт низкого поклона Аллаху. Верующие обычно совершают его во время намаза.

Cristiano Ronaldo doing sujood after scoring today ❤️ May Allah guide him 🤲🏻 pic.twitter.com/xO9IdxzMhm