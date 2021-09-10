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Роналду снова дома, а Гризманну не все рады в "Атлетико". Топ-10 возвращений лета-2021

Роналду снова дома, а Гризманну не все рады в "Атлетико". Топ-10 возвращений лета-2021
©The Athletic
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Летнее трансферное окно 2021 года войдет в историю как самое громкое за все время существования футбола. А как может быть иначе, когда в течение одного лета клубы сменили сразу два легендарных игрока современности - Криштиану Роналду и Лионель Месси? Помимо этого, было много символических возвращений футболистов в свои бывшие или родные команды. Корреспондент Vesti.kz представляет вашему вниманию топ-10 возвращений минувшего трансферного окна.

В предисловии к списку хочется сказать, что возвращение после аренды, даже если и двухлетней, как долгожданный камбек мы не расцениваем. Поэтому в списке лишь те, кто вернулся в родное для себя место спустя годы выступлений в других командах. 

10. Матия Настасич ("Фиорентина")

28-летний сербский защитник, известный по выступлениям за "Манчестер Сити" и "Шальке 04", вернулся во флорентийский клуб спустя девять лет. Именно "Фиорентина" в 2011 году стала первым клубом для Матии за пределами родины, туда он перешел из "Партизана" за 2,5 миллиона евро.

Спустя год в Манчестер Настасич уехал уже за 15,2 миллиона. Вернулся же в стан "фиалок" серб всего за 500 тысяч евро. Защитник заключил с клубом двухлетний контракт, но пока не выходил на поле в новом сезоне.

9. Давиде Дзаппакоста ("Аталанта")

29-летний крайний защитник на протяжении четырех лет принадлежал "Челси", но за это время уже несколько раз уезжал в аренду - в "Рому" и "Дженоа". Теперь итальянец покинул стан "аристократов" окончательно, вернувшись в "Аталанту" из Бергамо.

Давиде начинал свой путь в "Аталанте" еще в 2011 году, когда играл за юношескую команду до 19 лет. Несколько раз клуб отдавал защитника в аренду, а в 2015 году Дзаппакоста был продан в "Торино" за 4,3 миллиона евро.

Спустя шесть лет Давиде обошелся бергамцам более чем в два раза дороже - "Челси" получил за него девять миллионов евро. Но в свое время лондонцы отдали за него целых 25 миллионов.

8. Фелипе Андерсон ("Лацио")

Продолжаем список возвращениями в итальянские клубы. Теперь очередь 28-летнего вингера из Бразилии Андерсона, который вернулся в римский "Лацио" спустя три года. С 2013 по 2018 год Фелипе играл за "бело-голубых" и тащил команду. За Андерсоном выстраивались целые очереди, желающие выкупить его контракт.

В 2018 году "Вест Хэм" раскошелился на 38 миллионов евро ради подписания бразильца. Но особо карьера в Англии у Фелипе не задалась. Прошлый сезон он вовсе провел в аренде в "Порту", а теперь был выкуплен обратно "Лацио" за три миллиона. Неплохой бизнес от римского клуба, и Андерсону все еще 28, время на перезагрузку карьеры есть.

7. Тьемуэ Бакайоко ("Милан")

27-летний французский опорник тоже, как и Дзаппакоста, долгое время принадлежал "Челси" - с 2017 года. Но, в отличие от итальянца, он и дальше будет футболистом лондонцев, правда, в ближайшие два года в аренде отыграет за "Милан".

Четыре года назад "синие" заплатили "Монако" за Бакайоко 40 миллионов евро, и этих средств полузащитник так и не оправдал. Спустя год Тьемуэ отдали в аренду в "Милан" на сезон, а стоило это "россонери" пять миллионов евро.

Следующие сезоны хавбек провел на правах аренды в "Монако" и "Наполи", а теперь вновь вернулся в "Милан" за два миллиона. От рыночной стоимости в 40 миллионов евро у Бакайоко осталась лишь половина. 

6. Мойзе Кин ("Ювентус")

Молодой итальянский страйкер в 11-летнем возрасте оказался в академии "Ювентуса". Спустя годы Кин дорос до основной команды, а в августе 2019 года был продан в "Эвертон" за 27,5 миллиона евро.

Последний сезон Кин провел на правах аренды в ПСЖ. Этим летом в возрасте 21 года Мойзе вернулся домой в "Ювентус", отправившись в двухлетнюю аренду за семь миллионов евро. 

5. Виллиан ("Коринтианс")

33-летний полузащитник, который всего год отыграл за лондонский "Арсенал", покинул клуб на правах свободного агента. Следующей остановкой Виллиана стал родной "Коринтианс" - клуб, в котором он начал делать свои первые футбольные шаги.

Бывший игрок "Челси", "Анжи" и донецкого "Шахтера" подписал контракт с "черно-белыми" до конца 2023 года. В уже далеком 2007 году, в возрасте 19 лет, именно из "Коринтианса" Виллиан перешел в "Шахтер" за 14 миллионов евро.

4. Эрик Гарсия ("Барселона")

20-летний защитник сборной Испании вернулся в свой родной клуб. В 2017 году, когда парню было всего 16 лет, он перешел в академию "Манчестер Сити" и там же со временем стал игроком основной команды.

Тогда "горожане" отдали за талантливого оборонца 1,7 миллиона евро. Спустя четыре года Эрик вернулся домой бесплатно, так как срок действия его контракта с англичанами истек и продлевать он его не стал.

3. Антуан Гризманн ("Атлетико")

Всего два года мадридские болельщики, те, что любят красно-белые цвета, тосковали по французскому нападающему. За 120 миллионов евро Антуан перебрался в "Барселону", и тогда фанаты "рохибланкос" посчитали, что Гризманн их предал.

Спустя два года француз вернулся в "Атлетико" в рамках годичной аренды за десять миллионов евро. Это приятное возвращение для самого футболиста и многих болельщиков. Однако есть и те, кто был не рад видеть возвращение Гризманна.

Теперь Антуану предстоит доказывать свою любовь к "Атлетико" с чистого листа. Переход в "Барселону" некоторые фанаты забудут нескоро. Стоит отметить, что Гризманн является лучшим бомбардиром в истории "матрасников".

2. Ромелу Лукаку ("Челси")

28-летний бельгийский форвард снова будет играть за "Челси". Возвращения фанатам "синих" пришлось ждать целых семь лет, но и вернулся в Лондон уже совсем другой, более опытный и опасный для соперников Ромелу.

В 2011 году 18-летний Лукаку перешел из "Андерлехта" в "Челси" за 15 миллионов, уже тогда многие считали, что это будущая звезда мирового футбола. Но в стане "аристократов" в тот момент места для Ромелу не нашлось. Он был в аренде в "Вест Бромвиче", а затем в "Эвертоне".

Летом 2014 года "Челси" продал нападающего за 35,36 миллиона евро все в тот же "Эвертон". Спустя три года за него выложили 84,7 миллиона боссы "Манчестер Юнайтед", а в 2019 он перебрался в "Интер" за 74 миллиона.

В прошлом сезоне Лукаку стал вторым бомбардиром в Италии, а также помог "нерадзурри" стать чемпионами страны. В августе "Челси" вернул Ромелу за 115 миллионов евро. 

1. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед")

Ну и главное возвращение - это союз Роналду и "красных дьяволов". Спустя 12 лет легендарный португалец снова в Англии, и снова в красных цветах.

В 2003 году Криштиану был куплен за 19 миллионов у лиссабонского "Спортинга". Тогда даже в Манчестере мало кто понимал, что за игрок к ним присоединился. Но написанная история говорит все сама за себя максимально красочно.

В 2009 году звездный Роналду, обладатель "Золотого мяча", чемпион премьер-лиги и Лиги чемпионов, пошел за новым вызовом, перебравшись в "Реал". Трансфер, который обошелся "сливочным" в 94 миллиона евро, стал самым дорогим в истории на тот момент.

В Испании Криштиану укрепил свое наследие, из звезды превратившись в живую легенду. В 2018 году он перешел в "Ювентус" за 117 миллионов евро, а спустя еще три года - вернулся в "Юнайтед". Манкунианцам португалец обошелся в 15 миллионов.

Отметим, что прошлой ночью очередное историческое достижение покорилось Месси.

Фото: ФК "Фиорентина", ФК "Аталанта", ФК "Лацио", ФК "Милан", ФК "Ювентус", ФК "Коринтианс", ФК "Барселона", ФК "Атлетико Мадрид", 90min.com, United in Focus©️

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