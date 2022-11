Роналду сделал заявление после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед"

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявлением о своем уходе из "Манчестер Юнайтед", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Английский клуб официально объявил, что стороны расстались по взаимному согласию. Роналду отметил, что пришло время для нового вызова.

"После переговоров с "Манчестер Юнайтед" мы пришли к взаимному согласию расторгнуть наш контракт. Я люблю "Манчестер Юнайтед" и фанатов, которые никогда не изменятся. Похоже, пришло время искать новый вызов. Я желаю "Манчестер Юнайтед" всего наилучшего", - цитирует Роналду инсайдер Фабрицио Романо в твиттере.

Cristiano Ronaldo statement 🚨🇵🇹



“Following talks with Manchester United, we’ve mutually agreed to end our contract.



I love Manchester United and I love the fans, that will never ever change.



It feels like the right time to seek a new challenge.



I wish Man Utd all the best”. pic.twitter.com/rQTxEIjrLA