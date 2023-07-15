Роналду сделал неожиданное признание после попадания в книгу рекордов Гиннеса

Португальский форвард Криштиану Роналду сделал неожиданное заявление перед новым сезоном чемпионата Саудовской Аравии, где он выступает за местный "Аль-Наср", передает корреспондент Vesti.kz.

Накануне, он вошел в Книгу рекордов Гиннеса, обойдя своего прямого конкурента аргентинца Лионеля Месси. Роналду в "Аль‑Насре" с декабря 2022 года. Португальский форвард провел 19 матчей в чемпионате и Кубке, записав на свой счет 14 голов.

"Важнее выиграть титул, чем стать лучшим бомбардиром. Если бы в прошлом году вы то же спросили у Талиски, то он также выбрал бы трофей. Это важнее. Пол года назад я уже говорил, что лето растет и будет расти дальше, учитывая, какие игроки сюда приезжают. Этот чемпионат будет интересен. Нужно хорошо подготовиться", - заверил Роналду.

Стоит отметить, что в чемпионате Саудовской Аравии в новом сезоне будут играть такие звезды, как Карим Бензема, Н'Голо Канте, Жота, Кулибали, Давид Оспина, Эдуар Менди, Роберто Фирмино и т.д.

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