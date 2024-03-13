Роналду решили выгнать после вылета из Лиги чемпионов

Болельщики "Аль-Насра" недовольны игрой португальского нападающего Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.
На днях "Аль-Наср" вылетел из азиатской Лиги чемпионов, все решилось в серии послематчевых пенальти, подробности - тут.
В Сети завирусилось видео, на котором один из фанатов клуба раскритиковал Роналду.
"Все что может Роналду - это кричать свое SIUUUU, а во время матчей он растворяется. Лучший игрок мира не забил с метра. Он должен первым покинуть команду! На его место лучше пригласить Александара Митровича (из "Аль-Хиляля")", - говорит болельщик.
Роналду перешел в "Аль-Наср" в прошлом году, подписав контракт до 30 июня 2025-го. Ранее он выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".
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