Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Роналду решили выгнать после вылета из Лиги чемпионов

Роналду решили выгнать после вылета из Лиги чемпионов
©twitter.com/Goal_TH

Болельщики "Аль-Насра" недовольны игрой португальского нападающего Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

На днях "Аль-Наср" вылетел из азиатской Лиги чемпионов, все решилось в серии послематчевых пенальти, подробности - тут.

В Сети завирусилось видео, на котором один из фанатов клуба раскритиковал Роналду.

"Все что может Роналду - это кричать свое SIUUUU, а во время матчей он растворяется. Лучший игрок мира не забил с метра. Он должен первым покинуть команду! На его место лучше пригласить Александара Митровича (из "Аль-Хиляля")", - говорит болельщик.

Роналду перешел в "Аль-Наср" в прошлом году, подписав контракт до 30 июня 2025-го. Ранее он выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Лига чемпионов

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 21:32
Мировой футбол
© instagram.com/georginagio/ Девушка Криштиану Роналду сделала признание о Рамадане
Вчера , 18:21
Мировой футбол
©twitter.com/InterMiamiCF Саудовская Аравия "кинула" Роналду и выбрала Месси
Вчера , 17:24
Мировой футбол
©ФК "Аль-Айн". Роналду унизили с помощью Месси после вылета из Лиги чемпионов
Вчера , 15:01
Мировой футбол
©twitter.com/Goal_TH Роналду решили выгнать после вылета из Лиги чемпионов
Вчера , 14:00
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Напарник Роналду уедет к его бывшим заклятым врагам
Вчера , 12:32
Мировой футбол
©twitter.com/ballondor Роналдо ответил, заслужил ли Месси 8-й "Золотой мяч"
Вчера , 10:59
Мировой футбол
©ФК "Аль-Хиляль" Клуб Неймара установил новый мировой рекорд
12 марта, 23:58
Мировой футбол
©twitter.com/InterMiamiCF Месси вернулся после поражения "Интер Майами"
12 марта, 17:39
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC Роналду сделал заявление после вылета из Лиги чемпионов
12 марта, 08:36
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду установил новый рекорд
12 марта, 07:15
Мировой футбол
©ESPN Сенсацией и вылетом обернулся матч Роналду в Лиге чемпионов
11 марта, 23:56
Мировой футбол
©twitter.com/InterMiamiCF "Это слишком много". Названо самое слабое место в игре клуба Месси
11 марта, 22:00
Мировой футбол
©instagram.com/hbsfc Шушеначев в старте? Европейский клуб назвал состав на принципиальный матч
11 марта, 15:33
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Мане раскрыл будущее Роналду после завершения карьеры
11 марта, 12:23
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano/ Чемпион Европы назвал Роналду "злейшим врагом"
11 марта, 11:28
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano/ Криштиану Роналду сделал заявление после скандала с Месси
11 марта, 10:38
Мировой футбол
©IG/cristiano/leomessi Роналду затмил Месси и вошел в историю
11 марта, 09:38
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi В "Интер Майами" сделали заявление о Месси после первого поражения в МЛС
11 марта, 09:16
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi "Интер Майами" заплатил горькую цену из-за Месси
10 марта, 18:35
Мировой футбол
©twitter.com/OfficialASRoma "Я просто не хочу". Моуринью высказался о своем будущем
10 марта, 15:57
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC Роналду обрадовал фанатов "Аль-Насра" и оценил шансы на завоевание трофеев
9 марта, 14:59
Мировой футбол
©twitter.com/InterMiamiCF Месси спас женщину от похищения
9 марта, 11:56
Мировой футбол
©PSG Президент "Реала" ошарашил болельщиков своей реакцией на Мбаппе
9 марта, 10:52
Мировой футбол
©twitter.com/DjokerNole Пародия Джоковича на Роналду стала хитом интернета
8 марта, 16:40
Мировой футбол
©instagram.com/dornyromero23 Новая звезда КПЛ помог клубу победить в Кубке Либертадорес-2024
8 марта, 14:38
Мировой футбол
©ФК "Интер Майами" "Интер Майами" получил хорошие новости по Месси
8 марта, 13:56
Мировой футбол
©кадр из видео Месси едва не сломали ногу: видео
8 марта, 10:01
Мировой футбол
©ФК "Интер Майами" Камбэк с 0:2: Месси забил в 3-м матче подряд, а Суарес набрал 3+4 очков
8 марта, 08:40
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Громкой сенсацией обернулся матч Роналду за "Аль-Наср"
7 марта, 21:52
Мировой футбол
©instagram.com/georginagio Девушка Роналду раздразнила своих завистниц аппетитной фигурой

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus