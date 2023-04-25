Роналду психанул и выместил злость на тренеров во время матча (Видео)

"Аль-Наср", цвета которого защищает португалец Криштиану Роналду, проиграл на своем поле "Аль-Вехде" (0:1) и вылетел из Кубка Саудовской Аравии по футболу на стадии полуфинала, передают Vesti.kz.

Решающий гол на 23-й минуте забил Жан-Давид Бугель.

Роналду не сдержал эмоций и выместил злость на тренерский штаб, уходя в раздевалку в перерыве матча.

Ранее "Аль-Наср" уволил французского специалиста Руди Гарсию, временным главным тренером был назначен наставник молодежной команды Динко Еличич.

Отметим, что "Аль-Вехда" встретится с "Аль-Хилялем" в финале Кубка Саудовской Аравии.

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