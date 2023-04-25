Роналду остался без трофея в Саудовской Аравии

"Аль-Наср", за который выступает португальский футболист Криштиану Роналду, вылетел из Кубка Саудовской Аравии. Случилось это на стадии 1/2 финала в матче с командой "Аль-Вехда", передают Vesti.kz.

"Аль-Наср" проиграл на своем поле со счетом 0:1. Решающий гол в составе гостей на 23-й минуте забил Жан-Давид Бугель. При этом "Аль-Вехда" с 53-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Абдуллы Аль-Хафита.

Роналду отыграл весь матч, но результативными действиями не отметился.

"Аль-Вехда" встретится с "Аль-Хилялем" в финале Кубка Саудовской Аравии.

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