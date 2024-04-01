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Роналду посвятил хет-трик своей главной фанатке

Роналду посвятил хет-трик своей главной фанатке
©ФК "Аль-Наср"

Португальская звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду посвятил хет-трик в ворота "Аль-Таи" своей подруге Джорджине Родригес, передают Vesti.kz.

Данной информацией поделился официальный фанатский аккаунт Криштиану в социальной сети X.

Ранее Роналду забил три гола и помог своей команде одержать победу со счетом 5:1. Благодаря этому Криштиану вошел в историю чемпионатов Саудовской Аравии.

Криштиану и Джорджина все еще не узаконили свои отношения, вместе они с 2016 года и воспитывают пятерых детей: Роналду-младшего, Еву Марию, Матео Роналду, Алану Мартину Роналду и Беллу Эсмеральду. Сейчас семья проживает в Саудовской Аравии, после перехода Роналду в "Аль-Наср" в 2023 году.

В нынешнем сезоне форвард провел за "Аль-Наср" 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 11 результативными передачами.

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Метки:
Сборная РК по футболу Футбол Джорджина Родригес

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