Роналду показал жест фанатам после криков в честь Месси

Португальский нападающий Криштиану Роналду отметился не только результативной игрой, но и ярким эпизодом с трибун во время матча "Аль-Насра" в Азиатской Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинальной встрече против "Аль-Васла" из ОАЭ команда Роналду уверенно победила со счётом 4:0, а сам форвард открыл счёт уже на 11-й минуте.

После финального свистка внимание привлёк эпизод с участием болельщиков: с трибун начали звучать выкрики с упоминанием Лионеля Месси. Роналду не стал игнорировать провокации и ответил жестом — приложил палец к губам, призывая фанатов к тишине. Видео момента быстро разошлось в социальных сетях.

CRISTIANO RONALDO’S REACTION TO AL-WASL FANS CHANTING MESSI MESSI 🎶🎶 😂😂😂 pic.twitter.com/427729vdlx — MC (@CrewsMat10) April 19, 2026

Роналду и Месси остаются главными фигурами современной футбольной эпохи, установив рекорд по количеству "Золотых мячей": на счету португальца — пять наград, у аргентинца — восемь. Их противостояние достигло пика в период выступлений в Ла Лиге, где они защищали цвета "Реала" и "Барселоны".

Несмотря на смену клубов, соперничество двух звёзд продолжается в заочном формате. Оба футболиста преодолели отметку в 900 забитых мячей: у Роналду — 969 голов, у Месси — 911.

При этом аргентинец опережает своего многолетнего оппонента по количеству результативных передач — 447 против 307.

