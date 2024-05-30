Роналду отвлекся на поклонницу и растрогал фанатов на последнем матче сезона

Португальская звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду вызвал бурную реакцию фанатов на заключительном матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада", передают Vesti.kz.

Перед началом встречи Криштиану нежно поприветствовал свою подругу Джорджину Родригес и детей, пришедших за него поболеть. Этот эпизод вызвал теплый отклик у пользователей соцсетей, которые оставили ему теплые пожелания.

Между тем, сама игра завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Роналду. Сам португалец сделал дубль и в итоге получил "золотую бутсу" - приз лучшему бомбардиру чемпионата. Его команда финишировала на втором месте в турнирной таблице.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года.