Роналду оценил результат матча "Аль-Насра" с ПСЖ

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал товарищеский матч своей команды с ПСЖ, который завершился нулевой ничьей, сообщают Vesti.kz. Он оценил игру клуба из Саудовской Аравии.

"Хорошее выступление против сильной команды. Предсезонная подготовка продолжается! Фантастический приём от болельщиков здесь, в Японии", - написал Роналду в твиттере.

Good performance against a strong team. Pre-season preparations continue !💪🏼

Fantastic welcome from the fans here in Japan 🇯🇵🙌🏼 pic.twitter.com/T9g1jzibp4 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 25, 2023

Напомним, Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года. В рамках чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

В минувшем сезоне "Аль-Наср" занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии и вылетел из Кубка страны.