Роналду оценил результат матча "Аль-Насра" с ПСЖ

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал товарищеский матч своей команды с ПСЖ, который завершился нулевой ничьей, сообщают Vesti.kz. Он оценил игру клуба из Саудовской Аравии.

"Хорошее выступление против сильной команды. Предсезонная подготовка продолжается! Фантастический приём от болельщиков здесь, в Японии", - написал Роналду в твиттере.

Good performance against a strong team. Pre-season preparations continue !💪🏼

Fantastic welcome from the fans here in Japan 🇯🇵🙌🏼 pic.twitter.com/T9g1jzibp4