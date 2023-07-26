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Роналду оценил результат матча "Аль-Насра" с ПСЖ

Роналду оценил результат матча "Аль-Насра" с ПСЖ
©twitter.com/Cristiano

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал товарищеский матч своей команды с ПСЖ, который завершился нулевой ничьей, сообщают Vesti.kz. Он оценил игру клуба из Саудовской Аравии.

"Хорошее выступление против сильной команды. Предсезонная подготовка продолжается! Фантастический приём от болельщиков здесь, в Японии", - написал Роналду в твиттере.

Напомним, Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года. В рамках чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

В минувшем сезоне "Аль-Наср" занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии и вылетел из Кубка страны.

 

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Метки:
Роналду Криштиану ПСЖ Саудовская Аравия

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