Роналду против Мбаппе. Сенсацией завершился матч ПСЖ - "Аль-Наср"

В Японии состоялся товарищеский матч между французским ПСЖ и саудовским "Аль-Насром", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Осаке завершилась сенсационной ничьей со счетом 0:0. В этом матче ПСЖ считался фаворитом.
Лидер "Аль-Насра" португалец Криштиану Роналду вышел в стартовом составе, и был заменен на 66-й минуте.
Ведущий игрок парижан Килиан Мбаппе не попал в обойму на азиатское турне команды из-за разногласий с руководством клуба по контракту.
Однако в составе французской команды сыграл младший брат Килиана 16-летний Этан Мбаппе, вышедший на замену.
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