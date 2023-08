Роналду отреагировал на выход "Аль-Насра" в полуфинал арабской Лиги чемпионов

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал выход команды в полуфинал арабской Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале турнира команда португальца обыграл "Раджу" со счетом 3:1. Один из голов в той встрече забил Роналду.

"В полуфинале! Приятно продолжать забивать и помогать команде продвигаться вперед в турнире", - написал Криштиану в твиттере.

Into the semi-finals💪🏼

Great feeling to keep scoring and helping the team to move forward in the competition!⚽️💛💙 pic.twitter.com/pjVyl5BL0t