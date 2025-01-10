Роналду отреагировал на первый гол в 2025 году
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Криштиану Роналду забил первый гол в 2025 году в матче "Аль-Насра" против с "Аль-Охдуда", сообщают Vesti.kz.
Криштиану Роналду забил первый гол в 2025 году в матче "Аль-Насра" против с "Аль-Охдуда", сообщают Vesti.kz.
Португалец отличился на 42 минуте с пенальти, а его клуб, одержал победу со счетом 3:1.
"Лучший способ начать год", - написал 39-летний футболист под публикацией в своем Instagram.
Благодаря этому голу португалец установил уникальное достижение. Роналду стал первым футболистом в истории футбола, который забивает 24 года подряд, начиная с 2002-го.
На его счету 917 голов за карьеру.
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