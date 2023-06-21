Роналду отреагировал на новый мировой рекорд

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прокомментировал свое уникальное достижение. Он стал абсолютным рекордсменом по числу сыгранных матчей за национальную команду и попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщают Vesti.kz.

Также он помог своей сборной обыграть Исландию в отборочном цикле Евро-2024.

"200 матчей с той же приверженностью, преданностью и ответственностью, как и в первый раз, когда я играл в этой майке. Я здесь, продолжаю забивать, следую своей мечте и отдаю всего себя ради команды и нашей страны", - написал он в Instagram.

Напомним, что Роналду также принадлежит рекорд по количеству голов за сборные. Он забил 122 мяча в составе португальской команды.

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