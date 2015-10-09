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Роналду не оставил без внимания разгром в Узбекистане

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Роналду не оставил без внимания разгром в Узбекистане ©x.com/AlNassrFC

Криштиану Роналду не оставил без внимания разгромную победу "Аль-Насра" над ташкентским "Пахтакором" в Элитной Лиге чемпионов АФК, сообщают Vesti.kz.

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Криштиану Роналду не оставил без внимания разгромную победу "Аль-Насра" над ташкентским "Пахтакором" в Элитной Лиге чемпионов АФК, сообщают Vesti.kz.

После матча капитан сборной Португалии поделился реакцией с подписчиками в Instagram.

Форвард опубликовал в сторим официальную афишу встречи с итоговым счётом и сопроводил её тремя эмодзи с изображением огня.

Роналду поздравил

Напомним,

Саудовский "Аль-Наср" разгромил ташкентский "Пахтакор" в гостевом матче Элитной Лиги чемпионов АФК — 6:2.

Гости быстро захватили преимущество: Абдула Аль-Хамдан открыл счёт на 15-й минуте, а Жоау Феликс уже на 17-й удвоил его. До перерыва португалец оформил дубль, доведя преимущество своей команды до трёх мячей. У "Пахтакора" один гол отыграл Фламарион.

Во втором тайме Абдула Аль Амри, Абдулрахман Гариб и Анжело довели счёт до крупного. Хозяева ответили ещё одним голом Достонбека Хамдамова, но избежать разгрома не смогли.

Роналду в заявку "Аль-Насра" на эту встречу не попал и в Ташкент не приехал.

Скриншот: instagram.com/cristiano©

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