Роналду не оставил без внимания разгром в Узбекистане

Криштиану Роналду не оставил без внимания разгромную победу "Аль-Насра" над ташкентским "Пахтакором" в Элитной Лиге чемпионов АФК, сообщают Vesti.kz.

После матча капитан сборной Португалии поделился реакцией с подписчиками в Instagram.

Форвард опубликовал в сторим официальную афишу встречи с итоговым счётом и сопроводил её тремя эмодзи с изображением огня.

Напомним,

Саудовский "Аль-Наср" разгромил ташкентский "Пахтакор" в гостевом матче Элитной Лиги чемпионов АФК — 6:2.

Гости быстро захватили преимущество: Абдула Аль-Хамдан открыл счёт на 15-й минуте, а Жоау Феликс уже на 17-й удвоил его. До перерыва португалец оформил дубль, доведя преимущество своей команды до трёх мячей. У "Пахтакора" один гол отыграл Фламарион.

Во втором тайме Абдула Аль Амри, Абдулрахман Гариб и Анжело довели счёт до крупного. Хозяева ответили ещё одним голом Достонбека Хамдамова, но избежать разгрома не смогли.

Роналду в заявку "Аль-Насра" на эту встречу не попал и в Ташкент не приехал.

Скриншот: instagram.com/cristiano©

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!