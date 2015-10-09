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Сына Роналду впервые вызвали в сборную Португалии на матчи отбора Евро

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Сына Роналду впервые вызвали в сборную Португалии на матчи отбора Евро Криштиану Роналду-младший. Фото: ©x.com/selecaoportugal

Криштиану душ Сантуш, сын пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду, впервые получил приглашение в юношескую сборную Португалии U17 и вошёл в заявку команды на предстоящие матчи квалификации чемпионата Европы 2027 года, сообщают Vesti.kz.

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Криштиану душ Сантуш, сын пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду, впервые получил приглашение в юношескую сборную Португалии U17 и вошёл в заявку команды на предстоящие матчи квалификации чемпионата Европы 2027 года, сообщают Vesti.kz.

Сын Роналду дебютирует в сборной U17

17-летний нападающий, выступающий за юношескую команду саудовского "Аль-Насра", попал в список из 23 футболистов, которых главный тренер Филипе Рамуш вызвал на отборочный этап.

Ранее душ Сантуш представлял Португалию в возрастных категориях U15 и U16. За команду до 16 лет он провёл девять матчей и забил три гола, а в составе сборной U15 сыграл четыре встречи и дважды отличился.

В рамках квалификации Евро-2027 португальцы встретятся с Андоррой (11 ноября), Болгарией (14 ноября) и Сербией (17 ноября).

Роналду оказался в центре скандала в сборной

Тем временем отец молодого футболиста недавно оказался в центре громкой истории, связанной с национальной командой. В конце сентября Криштиану Роналду самовольно покинул расположение сборной Португалии после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

Нападающий остался недоволен решением специалиста ограничить его игровое время в матчах Лиги наций и, вероятно, пропустит ноябрьский сбор.

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