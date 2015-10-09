Не Роналду и не Месси: Модрич закрыл вопрос о величайшем футболисте в истории

Обладатель "Золотого мяча"-2018, хорватский полузащитник Лука Модрич назвал своего фаворита в вечном споре о лучшем игроке всех времён, передают Vesti.kz.

Выбор после карьеры на топ-уровне

Модрич провёл в мадридском "Реале" 13 лет (2012–2025), сыграл 591 матч и стал одним из символов эпохи, которую он разделил с португальцем Криштиану Роналду. При этом хорват регулярно противостоял аргентинцу Лионелю Месси — как в матчах с "Барселоной", так и в играх за сборную Хорватии, включая полуфинал чемпионата мира-2022, где Аргентина победила со счётом 3:0.

Несмотря на весь этот опыт, Модрич не стал выбирать между двумя главными иконами современного футбола:

"Диего Марадона — величайший. Месси и Диего — величайшие, но Диего есть Диего", — цитирует слова Модрича Marca.

По словам хорвата, именно легендарный чемпион мира 1986 года остаётся для него эталоном футболиста.

Давний кумир и символ эпохи

Это не первое подобное заявление со стороны 39-летнего полузащитника. Ранее в интервью испанскому блогеру The Real Yesus Модрич включал Марадону в свою символическую пятёрку лучших игроков в истории наряду с Роналдо Назарио, Франческо Тотти, Звонимиром Бобаном и Зинедином Зиданом — вновь без Месси и Роналду.

"Это большая честь. Я так рад получить эту футболку. Диего — величайший. Вы меня этим тронули", — признался хорват.

Текущий сезон и ближайшее будущее

Особо эмоциональным стал момент на Евро-2024, когда репортёр ESPN подарил Модричу футболку Марадоны:

В настоящее время Лука Модрич проводит дебютный сезон в итальянской Серии А, где уже стал одним из лидеров "Милана". В текущем сезоне он сыграл 18 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Параллельно легендарный хавбек готовится к своему пятому чемпионату мира. На чемпионате мира-2026 сборная Хорватии выступит в группе L вместе с Англией, Ганой и Панамой, а стартовый матч проведёт 17 июня в Далласе (штат Техас, США) против англичан.

