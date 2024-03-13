Роналдо ответил, заслужил ли Месси 8-й "Золотой мяч"

Бывший нападающий "Реала" и "Барселоны" Роналдо высказался по поводу вручения Лионелю Месси "Золотого мяча" в прошлом году, сообщают Vesti.kz.

Напомним, в октябре 2023-го Месси выиграл восьмой в карьере "Золотой мяч". Никто не получал эту награду чаще, чем аргентинец.

"Золотой мяч" должен был достаться Месси, в этом нет никаких сомнений. На чемпионате мира он сделал нечто особенное. Это напомнило мне о выступлениях Пеле и Марадоны", – признался Роналдо в интервью Daily Mail.

Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах. Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду (пять "Золотых мячей").

Лионель Месси "отказался" от "Золотого мяча"

36-летний Месси является воспитанником "Барселоны", в которой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре, где был признан самым ценным игроком мундиаля. С лета 2023 года он выступает за американский "Интер Майами".

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