Родри "лишили" "Золотого мяча" и "отдали" Винисиусу

Бывший нападающий мадридского "Реала", ныне выступающий за саудовский "Аль-Иттихад", Карим Бензема высказался об итогах церемонии награждения "Золотого мяча"-2024, сообщают Vesti.kz.

Напомним, обладателем награды лучшему футболисту сезона по версии France Football стал испанский полузащитник Родри из "Манчестер Сити". А вингер "Реала" Винисиус Жуниор стал вторым в голосовании.

"Я говорил с Вини, он расстроен… это тоже нормально. Он заслужил выиграть "Золотой мяч". Я ничего не имею против Родри, хороший игрок… но я сижу на диване и смотрю телевизор, и Родри не делает ничего, что заставило бы вас сказать: "Вау!", - приводит слова Бензема журналист и инсайдер Фабрицио Романо в твиттере.

В минувшем сезоне Родри выиграл Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и чемпионат Англии с "Ман Сити", а со сборной - Евро-2024, где был признан лучшим игроком.

Бензема выступал за "Реал" с 2009 по 2023 год. В 2022 году француз стал обладателем "Золотого мяча".

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