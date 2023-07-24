ПСЖ разрешил клубу из Саудовской Аравии провести переговоры с Мбаппе - источник

ПСЖ выразил готовность относительно возможного перехода Килиана Мбаппе в саудовский клуб "Аль-Хилаль", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации журналиста AFP Марка Мешенуа, парижский клуб согласился разрешить ближневосточной команде провести переговоры о трансфере форварда.

Чемпионам Франции было предложено саудовской командой сумму в размере 300 миллионов евро.

Ранее упоминалось, что ПСЖ осознает, что больше никто не сможет предложить за Мбаппе столь высокую сумму.

Ранее стало известно, что "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии предложил Мбаппе контракт на два года, согласно которому футболисту будет выплачиваться 200 миллионов евро ежегодно.

Причем саудовский клуб согласен предоставить Мбаппе право покинуть команду по истечении года договора. При этом форвард получит возможность перейти исключительно в мадридский "Реал".

Отметим, что ПСЖ решил исключить Мбаппе из состава команды для участия в предсезонном турне по Японии и Южной Корее из-за того, что футболист отказался продлевать контракт.

В Саудовской Аравии предложили ПСЖ 300 миллионов евро за Мбаппе

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