Мировой футбол
Сегодня 14:58
 

Приезд Месси спровоцировал беспорядки в Индии

Приезд Месси спровоцировал беспорядки в Индии ©x.com/InterMiamiCF

Индийские болельщики бурно отреагировали из-за организации мероприятия, приуроченного к визиту чемпиона мира Лионеля Месси в Калькутту, сообщают Vesti.kz.

Церемония прошла на стадионе "Солт-Лейк", однако оставила у фанатов больше разочарования, чем радости.

По информации ANI, поклонники аргентинца были возмущены тем, что Месси слишком быстро покинул поле, несмотря на высокую стоимость билетов. После его ухода ситуация вышла из-под контроля: зрители начали бросать бутылки и стулья, а также ломать ограждения на арене.

Напомним, в Калькутте Месси также принял участие в открытии 21-метровой статуи в свою честь. Ранее сообщалось, что в рамках индийского тура аргентинский форвард планирует посетить Мумбаи, Нью-Дели, Хайдарабад и Калькутту.

