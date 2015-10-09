Приезд Месси спровоцировал беспорядки в Индии

Индийские болельщики бурно отреагировали из-за организации мероприятия, приуроченного к визиту чемпиона мира Лионеля Месси в Калькутту, сообщают Vesti.kz.
Церемония прошла на стадионе "Солт-Лейк", однако оставила у фанатов больше разочарования, чем радости.
По информации ANI, поклонники аргентинца были возмущены тем, что Месси слишком быстро покинул поле, несмотря на высокую стоимость билетов. После его ухода ситуация вышла из-под контроля: зрители начали бросать бутылки и стулья, а также ломать ограждения на арене.
Kolkata, West Bengal: Angry fans vandalise the Salt Lake Stadium in Kolkata, alleging poor management of the event— ANI (@ANI) December 13, 2025
A fan of star footballer Lionel Messi said, "Absolutely terrible event. He came for just 10 minutes. All the leaders and ministers surrounded him. We couldn't see… pic.twitter.com/a3RsbEFmTi
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Police personnel use mild force to disperse the crowd.— ANI (@ANI) December 13, 2025
Angry fans vandalised the Salt Lake Stadium in Kolkata, alleging poor management of the event.#GOATIndiaTour2025 #LionelMessi https://t.co/I0iqMUJsiQ pic.twitter.com/cilRA1erP4
Напомним, в Калькутте Месси также принял участие в открытии 21-метровой статуи в свою честь. Ранее сообщалось, что в рамках индийского тура аргентинский форвард планирует посетить Мумбаи, Нью-Дели, Хайдарабад и Калькутту.
