Мировой футбол
Сегодня 14:00
 

Месси отреагировал на открытие 21-метровой статуи в свою честь

Месси отреагировал на открытие 21-метровой статуи в свою честь ©Depositphotos.com/thenews2.com

Нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси прокомментировал событие, которое вызвало широкий резонанс в Индии — в Калькутте была торжественно открыта 21-метровая статуя в его честь, сообщают Vesti.kz.

"Для меня большая честь участвовать в этом мероприятии сегодня. Я очень рад поддержке, которую жители Калькутты оказывают национальной команде и мне. Чувствую себя здесь прекрасно", — приводит слова Месси Asian News International.

Аргентинец наблюдал за церемонией по видеосвязи. Как ранее сообщали СМИ, такое решение было принято из соображений безопасности. Во время визита в Индию Месси планирует посетить сразу четыре города — Мумбаи, Нью-Дели, Хайдарабад и Калькутту.

