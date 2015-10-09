Месси отреагировал на открытие 21-метровой статуи в свою честь

Нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси прокомментировал событие, которое вызвало широкий резонанс в Индии — в Калькутте была торжественно открыта 21-метровая статуя в его честь, сообщают Vesti.kz.

"Для меня большая честь участвовать в этом мероприятии сегодня. Я очень рад поддержке, которую жители Калькутты оказывают национальной команде и мне. Чувствую себя здесь прекрасно", — приводит слова Месси Asian News International.

#WATCH | Kolkata, West Bengal: Star footballer Lionel Messi virtually unveiled his 70-foot statue installed at the Sree Bhumi Sporting Club in Lake Town during the first leg of his G.O.A.T. Tour India 2025



He says, "It's a great pleasure for me to have done this inauguration… pic.twitter.com/C6gjAh7qRG — ANI (@ANI) December 13, 2025

Аргентинец наблюдал за церемонией по видеосвязи. Как ранее сообщали СМИ, такое решение было принято из соображений безопасности. Во время визита в Индию Месси планирует посетить сразу четыре города — Мумбаи, Нью-Дели, Хайдарабад и Калькутту.

