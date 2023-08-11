Превзошел Роналду: Месси установил невероятный рекорд

Нападающему сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионелю Месси покорилось очередное достижение, сообщают Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, Месси с 2007 года (17 лет подряд) забивает не меньше 20 голов за календарный год и является единственным рекордсменом по данному показателю.

Прошлый рекорд принадлежал португальскому форварду саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, который с 2006 по 2021 год (16 лет подряд) забивал не меньше 20 голов за год.

Напомним, этим летом Месси перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента. В четырех матчах за новый клуб аргентинец забил семь голов и сделал один ассист, разрывая США новыми рекордами и творя историю, оставив позади Роналду.

Последние два года он играл за французский "Пари Сен-Жермен". До этого всю карьеру Месси выступал за каталонскую "Барселону".

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