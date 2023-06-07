Появился новый инсайд о будущем Модрича

Хорватский полузащитник Лука Модрич продолжит карьеру в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

Как передает Hina со ссылкой на источник в мадридском клубе, Модрич продлил контракт с "Реалом" до 30 июня 2024 года.

Ранее проходила информация, что Модрич вслед за Каримом Бензема собрался покинуть испанский клуб и продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

37-летний хавбек выступает за "сливочных" с 2012 года. Он провел 33 матча в этом сезоне Ла Лиги, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

В карьере Модрича также были английский "Тоттенхэм", хорватские "Интер" (Запрешич), "Динамо" (Загреб) и боснийский "Зриньски". За сборную Хорватии привлекается с 2006 года, в ее составе становился серебряным призером чемпионата мира-2018 и бронзовым призером чемпионата мира-2022.

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