Появился инсайд о Луке Модриче. Хорвата отправляли в Саудовскую Аравию

Итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо поделился инсайдом о Луке Модриче. Ранее полузащитника мадридского "Реала" отправляли в Саудовскую Аравию, сообщают Vesti.kz.

По информации Романо, Модрич не принимал никаких предложений от Саудовской Аравии и не намерен этого делать. Он хочет остаться в "Реале".

Хорват уже согласился на новый контракт до 2024 года несколько недель назад, так как он хочет продолжить карьеру в испанском клубе.

Ранее сообщалось, что на 37-летнего хавбека вышел один из саудовских клубов, предложивший ему контракт на 120 миллионов евро за три сезона.

Модрич выступает за "сливочных" с 2012 года. Он провел 32 матча за "Реал" в нынешнем сезоне Ла Лиги, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.