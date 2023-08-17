Появились хорошие новости по трансферу Зайнутдинова в "Бешикташ"

Московский ЦСКА и стамбульский "Бешикташ" продолжают переговоры по трансферу полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. Об этом "Чемпионату" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Клубы продолжают переговоры и обмен правками в трансферном договоре. ЦСКА нужны гарантии получения денег, но процесс идет позитивно", - добавил источник.

Ранее появилась информация о том, что менеджеры "Бешикташ" якобы заявили, что если клубы не подпишут официальный контракт, а Зайнутдинов не отправится в Стамбул до завтрашнего вечера, они откажутся от трансфера казахстанца.

По информации турецких СМИ, переход Зайнутдинов обойдется стамбульскому клуб в 4,5 миллиона евро.

Сам игрок подписал с "Бешикташем" долгосрочный контракт до лета 2027 года. Его зарплата составит около 1,2 миллиона евро за сезон.

Зайнутдинов установил рекорд в "Бешикташе"

Напомним, ЦСКА купил Зайнутдинова у "Ростова" летом 2020 года - трансфер обошелся армейцам в два миллиона евро. За это время казахстанец сыграл 85 матчей, в которых забил семь голов. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока составляет 6,5 миллиона евро.

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