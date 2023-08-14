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Первый в истории человек: Роналду установил уникальный рекорд

Первый в истории человек: Роналду установил уникальный рекорд
©instagram.com/cristiano/

Нападающий сборной Португалии по футболу и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду установил уникальный рекорд, сообщают Vesti.kz.

Роналду стал первым человеком в истории, набравшим 600 миллионов подписчиков в Instagram. Только у официального аккаунта инстаграма больше подписчиков - более 651 миллиона.

Отметку в 500 миллионов подписчиков португалец преодолел в ноябре 2022 года.

Следом за Роналду по количеству подписчиков в соцсети идет Лионель Месси - на форварда "Интер Майами" подписаны более 483 миллионов человек. Больше спортсменов в топ-10 нет.

Этим летом Роналду был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года.

Напомним, Криштиану с января выступает за клуб "Аль-Наср". В прошлом сезоне он забил 14 мячей в чемпионате Саудовской Аравии.

Перед стартом нового сезона Роналду завоевал первый трофей с "Аль-Насром" - Кубок арабских чемпионов.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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