Первый в истории человек: Роналду установил уникальный рекорд

Нападающий сборной Португалии по футболу и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду установил уникальный рекорд, сообщают Vesti.kz.

Роналду стал первым человеком в истории, набравшим 600 миллионов подписчиков в Instagram. Только у официального аккаунта инстаграма больше подписчиков - более 651 миллиона.

Отметку в 500 миллионов подписчиков португалец преодолел в ноябре 2022 года.

Следом за Роналду по количеству подписчиков в соцсети идет Лионель Месси - на форварда "Интер Майами" подписаны более 483 миллионов человек. Больше спортсменов в топ-10 нет.

Этим летом Роналду был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года.

Напомним, Криштиану с января выступает за клуб "Аль-Наср". В прошлом сезоне он забил 14 мячей в чемпионате Саудовской Аравии.

Перед стартом нового сезона Роналду завоевал первый трофей с "Аль-Насром" - Кубок арабских чемпионов.