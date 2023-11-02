Папа Римский отказался назвать Месси величайшим футболистом и выбрал другого

Папа Римский Франциск, являющийся аргентинцем, ответил на вопрос, кого он считает величайшим футболистом всех времен, сообщают Vesti.kz. Когда его попросили выбрать между двумя соотечественниками – Диего Марадоной и Лионелем Месси, он назвал имя другого.

"Кого я выберу лучшим, Месси или Марадону? Ни того и ни другого. Я выберу третьего - это Пеле.

Марадона был великим человеком, но он потерпел неудачу как человек. Бедный парень наткнулся на компанию тех, кто льстил ему и не помог. Он пришел ко мне в первый год моего понтификата, а затем бедняга встретил свой конец.

Месси очень правильный, джентльмен, но величайший - это Пеле. Я встретил его в самолете, когда был в Буэнос-Айресе, он показался очень человечным.

Все три игрока великие. Каждый по-своему. Месси хорош сейчас, Пеле был хорош тогда", - цитирует Папу AS.