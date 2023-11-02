Папа Римский отказался назвать Месси величайшим футболистом и выбрал другого

Папа Римский Франциск, являющийся аргентинцем, ответил на вопрос, кого он считает величайшим футболистом всех времен, сообщают Vesti.kz. Когда его попросили выбрать между двумя соотечественниками – Диего Марадоной и Лионелем Месси, он назвал имя другого.
"Кого я выберу лучшим, Месси или Марадону? Ни того и ни другого. Я выберу третьего - это Пеле.
Марадона был великим человеком, но он потерпел неудачу как человек. Бедный парень наткнулся на компанию тех, кто льстил ему и не помог. Он пришел ко мне в первый год моего понтификата, а затем бедняга встретил свой конец.
Месси очень правильный, джентльмен, но величайший - это Пеле. Я встретил его в самолете, когда был в Буэнос-Айресе, он показался очень человечным.
Все три игрока великие. Каждый по-своему. Месси хорош сейчас, Пеле был хорош тогда", - цитирует Папу AS.
86-летний понтифик имеет славу страстного футбольного болельщика. Папа Римский Франциск является болельщиком аргентинского клуба "Сан-Лоренсо".
Лионель Месси "отказался" от "Золотого мяча"
36-летний Месси ранее получил восьмой "Золотой мяч". Никто не выигрывал эту награду чаще, чем аргентинец. Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду (пять "Золотых мячей").
Кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду. Опубликован список
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