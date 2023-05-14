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Отписался или нет? Фанаты Роналду строят догадки из-за интервью о Месси

Отписался или нет? Фанаты Роналду строят догадки из-за интервью о Месси
©twitter.com/AlNassrFC_EN

Поклонники футбола убеждены, что Криштиану Роналду отписался от своего товарища по сборной Португалии Бернарду Силвы в Instagram. Причиной якобы послужило интервью, в котором Силва заявил, что Месси является одним из главных претендентов на "Золотой мяч" в 2023 году, передают Vesti.kz.

В интервью L'Equipe звезда "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что Лионель Месси является одним из фаворитов на получение "Золотого мяча" в этом году.

"Если Холанд выиграет чемпионат и Лигу чемпионов, вы можете включить его в список претендентов на "Золотой мяч". Можно также говорить о Вини-младшем, если "Мадрид" выиграет Лигу чемпионов. Но в целом выбор будет между Месси и победителем Лиги чемпионов, и пока что я выберу Месси", - сказал Силва.

После этого интервью футбольные фанаты утверждают, что Роналду отписался от Силвы в социальных сетях. Один из таких постов набрал более 2 миллионов просмотров и 10 тысяч лайков.

Внимательные поклонники заметили, что число пользователей, на которых подписан Роналду, не изменилось. Кроме того, Криштиану никогда не был подписан на Бернарду Силву в Instagram.

Таких же слухи в социальных сетях появились, когда бывший партнер Роналду по мадридскому "Реалу" Месут Озил заявил, что Месси опережает португальскую звезду в споре за звание лучшего игрока. Тогда пользователи Twitter утверждали, что Роналду отписался от Озила в соцсетях. При этом португалец также не был подписан на него и ранее.

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Метки:
Роналду Криштиану Месси Лионель Португалия

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