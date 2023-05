Отписался или нет? Фанаты Роналду строят догадки из-за интервью о Месси

Поклонники футбола убеждены, что Криштиану Роналду отписался от своего товарища по сборной Португалии Бернарду Силвы в Instagram. Причиной якобы послужило интервью, в котором Силва заявил, что Месси является одним из главных претендентов на "Золотой мяч" в 2023 году, передают Vesti.kz.

В интервью L'Equipe звезда "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что Лионель Месси является одним из фаворитов на получение "Золотого мяча" в этом году.

После этого интервью футбольные фанаты утверждают, что Роналду отписался от Силвы в социальных сетях. Один из таких постов набрал более 2 миллионов просмотров и 10 тысяч лайков.

No way Ronaldo already unfollowed Bernardo Silva on Instagram 😭😭 https://t.co/O2P6sr27AK pic.twitter.com/ZjqSCzL3yZ