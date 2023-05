Бывший одноклубник Роналду неожиданно назвал Месси лучшим футболистом

Бывший партнер Криштиану Роналду по мадридскому "Реалу" Месут Озил заявил, что форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси опережает португальскую звезду в споре за звание лучшего игрока, передают Vesti.kz.

Месута Озила попросили поделиться своим мнением о спорах при выборе лучшего между Роналду и Месси.

"Messi or Ronaldo?"



Mesut Özil 🗣️ : "It's a difficult question.. but I will choose Messi, because he won the World Cup." 👏pic.twitter.com/LbMD2iL3Um