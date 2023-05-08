Бывший одноклубник Роналду неожиданно назвал Месси лучшим футболистом

Бывший партнер Криштиану Роналду по мадридскому "Реалу" Месут Озил заявил, что форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси опережает португальскую звезду в споре за звание лучшего игрока, передают Vesti.kz.
Месута Озила попросили поделиться своим мнением о спорах при выборе лучшего между Роналду и Месси.
"Это сложный вопрос… но я выберу Месси, потому что он выиграл чемпионат мира", - ответил Озил.
"Messi or Ronaldo?"— Team Leo (@TeamLeo10i) May 6, 2023
Mesut Özil 🗣️ : "It's a difficult question.. but I will choose Messi, because he won the World Cup." 👏pic.twitter.com/LbMD2iL3Um
Бывший игрок сборной Германии ранее при выборе лучшего неоднократно выбирал Роналду. Его выбор в пользу Лионеля Месси стал неожиданностью. Криштиану Роналду и Месут Озил сыграли вместе за "Реал" 149 игр и сформировали прекрасный дуэт в атаке.
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