Определились все участники клубного чемпионата мира по футболу

Стали известны все участники первого в истории клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, передает Vesti.kz.

В турнире примут участие 32 команды из сильнейших лиг мира.

В числе участников лондонский "Челси", мадридский "Реал", "Манчестер Сити", "Бавария", "ПСЖ", миланский "Интер", дортмундская "Боруссия", "Порту", "Атлетико", "Бенфика", "Ювентус", "Ред Булл Зальцбург", "Палмейрас", "Фламенго", "Флуминенсе", "Ботафого", "Ривер Плейт", "Бока Хуниорс", "Монтеррей", "Сиэтл", "Леон", "Пачука", "Интер Майами", "Аль-Хиляль", "Урава Рэд", "Аль-Айн", "Ульсан", "Аль Ахли", "Видад", "Сандаунз", "Тунис" и "Окленд Сити".

Жеребьевка состоится 5 декабря. Клубный ЧМ-2025 пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

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