"Он все еще ребенок на поле". Месси растрогал легенду сборной Аргентины

Бывший игрок сборной Аргентины Диего Валери поделился впечатлением о нападающем "Интер Майами" Лионеле Месси. По его словам, даже спустя годы Месси сохраняет ту же страсть к игре, с которой начинал карьеру, сообщают Vesti.kz.

"Какие изменения произошли в США после прихода Месси? Все его умения, голы, волшебные моменты - но еще и то, как он конкурирует, как он борется. Я думаю, он задает ориентир. Для МЛС, для молодых ребят, для других южноамериканцев, которые приезжают в лигу - он показывает, как можно приехать в лигу и конкурировать.

У меня есть возможность комментировать его матчи и каждая игра с ним - это как отдельная история, правда. Он делает такие мелочи, которые никто не замечает, и делает это легко, как будто это ничего не стоит. Я люблю футбол и люблю смотреть, как аргентинец возвышает наш флаг, но при этом - делает это по-настоящему, по-правильному, с лидерством.

После каждого матча он кому-то дарит футболку! И это тоже говорит о его характере. Иногда он злится на судью - и это по-настоящему, это искренне, и это хорошо! Он все еще ребенок, когда выходит на поле. Мне посчастливилось встретиться с ним, и я просто пожал ему руку и поблагодарил. Я сказал ему, что он выбрал правильное место. У него было столько стран и лиг на выбор, и вот теперь - это наш шанс наслаждаться этим и учиться у лучшего", - приводи слова Валери Goal.

Напомним, Месси с 2023 года выступает за "Интер Майами". Также в его карьере были испанская "Барселона" и французский США.