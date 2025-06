"Он все еще ребенок на поле". Месси растрогал легенду сборной Аргентины

Бывший игрок сборной Аргентины Диего Валери поделился впечатлением о нападающем "Интер Майами" Лионеле Месси. По его словам, даже спустя годы Месси сохраняет ту же страсть к игре, с которой начинал карьеру, сообщают Vesti.kz.

У меня есть возможность комментировать его матчи и каждая игра с ним - это как отдельная история, правда. Он делает такие мелочи, которые никто не замечает, и делает это легко, как будто это ничего не стоит. Я люблю футбол и люблю смотреть, как аргентинец возвышает наш флаг, но при этом - делает это по-настоящему, по-правильному, с лидерством.

Напомним, Месси с 2023 года выступает за "Интер Майами". Также в его карьере были испанская "Барселона" и французский США.

