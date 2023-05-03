Олимпийский чемпион назвал лучшего в споре "Месси или Роналду" и объяснил почему

Британский теннисист и двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде Энди Маррей сделал выбор в споре "Лионель Месси или Криштиану Роналду", сообщают Vesti.kz. Обладатель 46 титулов в одиночном разряде объяснил, почему в этой паре выбрал аргентинского футболиста.

"Месси или Роналду? Месси. Почему он? Хороший вопрос. Думаю, после чемпионата мира я должен выбрать его", - сказал Маррей в подкасте ATP Tennis Radio.

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35-летний Лионель Месси выступает с 2021 года за французский "Пари Сен-Жермен". Накануне появилась информация, что аргентинца отстранили от команды на две недели за самовольный отъезд в Саудовскую Аравию. Также сообщалось, что парижане решили не продлевать контракт с Месси, истекающий летом, и форвард вернется в "Барселону".

38-летний Роналду стал игроком саудовского клуба "Аль-Наср" в декабре 2022 года после скандального ухода из "Манчестер Юнайтед". Португалец подписал долгосрочный контракт, по которому также будет послом заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.