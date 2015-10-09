Обладатели "Золотого мяча" выбрали нового победителя: это не Дембеле

В сентябре текущего года 18-летний вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямаль может стать самым юным обладателем "Золотого мяча". В этом уверены многие из тех, кто уже получал заветный приз, передают Vesti.kz.

Ямаль на пороге исторического события

На данный момент самым молодым футболистом, выигравшим "Золотой мяч", остаётся Роналдо Назарио. Бразильский "феномен" получил награду в 1997 году в возрасте 21 года и 3 месяцев, играя за миланский "Интер".

Если Ямаль действительно выиграет приз в этом году, то он побьёт этот рекорд с большим отрывом и станет самым юным лауреатом в истории награды.

Главным конкурентом испанца остаётся французский вингер Усман Дембеле, выигравший Лигу чемпионов с "Пари Сен-Жерменом", а также одноклубник Ямаля — бразилец Рафинья Диас.

По цифрам преимущество на стороне француза: Дембеле забил 35 голов за сезон, в то время как у Ямаля их 18. Однако юный талант "сине-гранатовых" превзошёл соперника по креативности — 25 результативных передач против 16. При этом победа ПСЖ в Лиге чемпионов может сыграть решающую роль в голосовании.

Легенды выбирают Ламина Ямаля

Несмотря на статистику, многие бывшие обладатели "Золотого мяча" открыто высказываются в поддержку Ямаля. Foot-Africa приводит цитаты легенд:

Лотар Маттеус (обладатель ЗМ-1990):

"Если бы я голосовал — мой выбор пал бы на Ламина. Мы все его любим".

Рууд Гуллит (1987):

"Обычно награда достаётся финалисту Лиги чемпионов, но Ямаль выделяется особым блеском".

Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992):

"Он сосредоточил весь свой талант и был лучшим в прошлом сезоне".

Жан-Пьер Папен (1991):

"Он заслуживает этого. Он был главным открытием особого года".

"То, что он сделал с "Интером"… Я никогда не видел, чтобы игрок его возраста творил подобное".

"Он уже на уровне "Золотого мяча" и может выиграть его несколько раз".

Когда назовут победителя "Золотого мяча"-2025?

Напомним, голосование за лучшего игрока прошлого сезона завершилось 25 августа. Имя нового обладателя "Золотого мяча" станет известно на церемонии вручения, которая пройдёт 22 сентября в парижском театре "Шатле".

