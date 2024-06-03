Обладатель "Золотого мяча" узнал свое будущее в чемпионате Роналду

Саудовский "Аль-Иттихад" решил оставить в команде французского форварда Карима Бензема, передает Vesti.kz со ссылкой на saudiworldfootball.com.

В команде приняли решение уволить главного тренера Марсело Галлардо, но отложил это решение на некоторое время. По информации ресурса у Бензема были не лучшие отношения с этим специалистом. После этого французскому футболисту будет комфортнее в команде.

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Ожидается, что Бензема предложат продлить контракт уже в ближайшее время.

Карим перешел в команду в 2023 году. За это время он провел 15 матчей и забил девять голов. "Аль-Иттихад" с его помощью занял пятое место в турнирной таблице чемпионата страны. При этом клуб становился чемпионом в прошлом розыгрыше национального первенства.

К слову, два года назад он выиграл "Золотой мяч".

Добавим, что главной звездой чемпионата Саудовской Аравии является португалец Криштиану Роналду, который играет за "Аль-Наср".