Бензема выбрал обладателя "Золотого мяча": это не Холанд и Мбаппе

Экс-нападающий "Реала" и сборной Франции Карим Бензема, защищающий цвета саудовского "Аль-Иттихада" заявил, что его бывший одноклубник Винисиус Жуниор достоит "Золотого мяча", сообщают Vesti.kz.
Французский форвард опубликовал в сторис своего Instagram фотографию бразильца, празднующего взятие ворот в финале Лиги чемпионов против "Боруссии", и прокомментировал снимок фразой "Золотой мяч".
Накануне "Реал" со счетом 2:0 обыграл дортмундскую "Боруссию" в финале Лиги чемпионов, а Винисиус стал автором второго гола в матче.
Стоит отметить, что Винисиус является фаворитом в борьбе за "Золотой мяч" и по версии букмекеров. Следом за ним идут его одноклубники Джуд Беллингем и Тони Кроос.
Действующим обладателем трофея является Лионель Месси.
Напомним, Бензема перешел в "Аль-Иттихад" летом 2023 года на правах свободного агента.
В 2022 году Бензема получил "Золотой мяч".
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