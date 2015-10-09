Обладатель "Золотого мяча" решился на смену клуба

Будущее французского форварда "Аль-Иттихада" Карима Бензема в Саудовской Аравии близится к развязке, передают Vesti.kz.

Легенда "Реала" решил покинуть Саудовскую Аравию

По информации журналиста Руди Галетти, нападающий не намерен продлевать контракт, рассчитанный до июня 2026 года, и уже готовится к уходу на правах свободного агента летом.

Главным претендентом на звёздного форварда называют лиссабонскую "Бенфику". Клуб возглавляет Жозе Моуринью, который заинтересован в том, чтобы вновь поработать с Бензема — они вместе добивались успехов в мадридском "Реале".

Бензема может воссоединиться с Моуринью уже зимой

Хотя наиболее вероятным сценарием считается уход летом 2026 года, издание Marca подчёркивает: трансфер возможен и зимой. Португальский клуб рассматривает француза как ключевого лидера атакующей линии.

Лучший игрок 2022 года

Напомним, Карим Бензема в 2022 году завоевал "Золотой мяч", став лучшим футболистом мира после феноменального сезона за "Реал". Теперь он намерен сделать последнее громкое возвращение в Европу.

"Золотой мяч" отдали неожиданному претенденту