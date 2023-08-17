Новый клуб Неймара подписал "Килиана Мбаппе"

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" отреагировал на сообщение лидера клуба НБА "Милуоки Бакс" Янниса Адетокунбо о том, что он хочет перейти в их команду.

"Аль-Хиляль", вы можете подписать контракт со мной. Я выгляжу как Килиан Мбаппе", - написал Яннис в твиттере.

"Твое джерси уже готово. Добро пожаловать в семью "Аль-Хиляль", - ответили в клубе.

Ранее сообщалось, что "Аль-Хиляль" готов заплатить за нападающего "Пари Сен-Жермена" Килиана Мбаппе 300 миллионов евро, а самому 24-летнему форварду предложить контракт сроком на один год с зарплатой 700 миллионов евро. Таким образом, саудовский клуб готов потратить на француза миллиарда евро. Однако Мбаппе решил остаться в ПСЖ.

Вместо него в "Аль-Хилаль" перешел Неймар. Бразилец подписал двухлетний контракт клубом из Саудовской Аравии. Его зарплата будет составлять 150 миллионов евро в год – в шесть раз больше, чем в ПСЖ.

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