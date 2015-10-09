Неймара позвали в новый клуб ради ЧМ-2026 по футболу

Нападающий Неймар может покинуть родной "Сантос" и перейти в другой бразильский клуб, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

По информации источника, "Сантос" хочет сохранить звёздного игрока ещё на один сезон, и переговоры с форвардом о продлении контракта находятся на продвинутой стадии. Между клубом и игроком есть устная договорённость о продолжении сотрудничества.

Впрочем, Неймара пытается перехватить другой клуб. Интерес к футболисту проявляет "Фламенго", ставший чемпионом Бразилии по итогам прошедшего сезона.

Отмечается, что несколько игроков из состава "Фламенго" пытаются убедить форварда подписать контракт с красно-черными. Неймара убеждают в том, что, выступая за "Фламенго", он сможет подойти к предстоящему чемпионату мира-2026 в наилучшей форме.

33-летний Неймар вернулся в "Сантос" в январе. Его контракт с клубом истекает в конце декабря. В минувшем сезоне бразилец принял участие в 28 матчах за "Сантос" во всех турнирах, забив 11 мячей.

Ранее СМИ сообщали, что Неймар получил травму мениска, которая может помешать ему принять участие в ЧМ-2026 , который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июля по 19 июля.

В марте сборная Бразилии проведет два заключительных контрольных матча, а в мае будет объявлен состав национальной команды на мудиаль. Ранее главный тренер бразильцев Карло Анчелотти заявил, что Неймар входит в список игроков, которые могут попасть в заявку на ЧМ-2026.

