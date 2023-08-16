Неймар установил рекорд по сумме трансферов

Форвард сборной Бразилии Неймар установил рекорд по сумме своих трансферов. 31-летний футболист продолжит карьеру в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

В 2013 году Неймар перешел из "Сантоса" в "Барселону" за 88 миллионов евро, в 2017-м он оказался в "Пари Сен-Жермене" за 222 миллиона евро, "Аль-Хилялю" бразилец обошелся в 90 миллионов евро.

Суммарно клубы заплатили за три трансфера Неймара 400 миллионов евро. Это рекорд.

По данным Transfermarkt, после него по этому показателю идут Ромелу Лукаку (7 трансферов, 333,36 миллиона евро), Криштиану Роналду (4 трансфера, 247 миллионов евро), Усман Дембеле (3 трансфера, 220 миллионов евро) и Альваро Мората (6 трансферов, 189 миллионов евро).

Напомним, что "Аль-Хиляль" официально объявил о переходе Неймара. Контракт подписан на два года с опцией продления еще на один сезон.

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