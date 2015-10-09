Неймар поучаствовал в разгроме и спас от вылета "Сантос" в последнем матче чемпионата

В заключительном, 38-м туре чемпионата Бразилии "Сантос" уверенно победил "Крузейро" со счётом 3:0, что позволило клубу избежать вылета и завершить сезон на позитивной ноте, передают Vesti.kz.

Уверенный триумф "Сантоса"

Хозяева открыли счёт на 26-й минуте усилиями Тасиано, который спустя две минуты оформил дубль и закрепил преимущество команды. Во второй половине матча Жоао Шмидт на 60-й минуте довёл счёт до разгромного.

33-летний Неймар, вернувшийся в родной клуб в январе текущего года, вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

"Сантос" спас сезон

Благодаря победе команда завершила чемпионат на 12-м месте с 47 очками, избежав вылета в Серию B и обеспечив себе участие в групповом этапе Южноамериканского кубка.

"Крузейро" с 70 баллами занял итоговое третье место.

Неймар доиграл сезон через боль — и тащил команду

Отмечается, что Неймар завершал чемпионат, имея травму мениска, но решил отказаться от операции. Несмотря на это, он стал одним из ключевых игроков финишного отрезка:

5 голов и 1 ассист в последних четырёх матчах;

28 игр, 11 голов и 4 голевые передачи за весь сезон.

Бразилец внёс большой вклад в спасение Сантоса, вновь став лидером команды в критический момент.

