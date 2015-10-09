Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Неймар пополнит состав 8-кратного чемпиона перед ЧМ-2026

Бразильский нападающий Неймар Жуниор вернётся в состав "Сантоса" после травмы перед ключевым отрезком сезона для национальной сборной, передают Vesti.kz.

Возвращение после травмы

Звёздный футболист , по данным готов ge.globo, готов выйти в составе "Сантоса" в матче против "Вело Клуба", который пройдёт 16 февраля. Последний раз нападающий выходил на поле более двух месяцев назад в поединке с "Крузейро".

В декабре Неймар перенёс артроскопическую операцию после разрыва медиального мениска. Сейчас бразилец проходит восстановление и активно готовится к возвращению на поле.

Возможный отдых перед следующим матчем

Не исключено, что форвард получит отдых перед игрой чемпионата Бразилии против "Атлетико", которая состоится 13 февраля.

Действующее соглашение Неймара с "Сантосом" рассчитано до конца 2026 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 10 миллионов евро.

Подготовка к ЧМ-2026

Нападающий продолжает рассчитывать на возвращение в состав сборной Бразилии и участие в чемпионате мира 2026 года. Этот период после травмы может стать ключевым, так как в марте пройдут последние сборы национальной команды перед мундиалем.

Нынешний клуб Неймара — Сантос" — один из самых титулованных бразильских клубов, прославившийся в эпоху Пеле. Команда выигрывала 8 титулов чемпиона Бразилии, 3 Кубка Либертадорес (1962, 1963, 2011), 2 Межконтинентальных кубка (1962, 1963) и множество чемпионатов штата Сан-Паулу (Лига Паулиста).

