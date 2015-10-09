Неймар пополнит состав 8-кратного чемпиона перед ЧМ-2026

Бразильский нападающий Неймар Жуниор вернётся в состав "Сантоса" после травмы перед ключевым отрезком сезона для национальной сборной, передают Vesti.kz.
Возвращение после травмы
Звёздный футболист , по данным готов ge.globo, готов выйти в составе "Сантоса" в матче против "Вело Клуба", который пройдёт 16 февраля. Последний раз нападающий выходил на поле более двух месяцев назад в поединке с "Крузейро".
В декабре Неймар перенёс артроскопическую операцию после разрыва медиального мениска. Сейчас бразилец проходит восстановление и активно готовится к возвращению на поле.
Возможный отдых перед следующим матчем
Не исключено, что форвард получит отдых перед игрой чемпионата Бразилии против "Атлетико", которая состоится 13 февраля.
Действующее соглашение Неймара с "Сантосом" рассчитано до конца 2026 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 10 миллионов евро.
Подготовка к ЧМ-2026
Нападающий продолжает рассчитывать на возвращение в состав сборной Бразилии и участие в чемпионате мира 2026 года. Этот период после травмы может стать ключевым, так как в марте пройдут последние сборы национальной команды перед мундиалем.
Нынешний клуб Неймара — Сантос" — один из самых титулованных бразильских клубов, прославившийся в эпоху Пеле. Команда выигрывала 8 титулов чемпиона Бразилии, 3 Кубка Либертадорес (1962, 1963, 2011), 2 Межконтинентальных кубка (1962, 1963) и множество чемпионатов штата Сан-Паулу (Лига Паулиста).
8-кратный чемпион объявил о контракте с Неймаром
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама