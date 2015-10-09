Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Неймар подписал контракт с суперклубом. Известны детали

Бразильский футбольный клуб "Сантос" объявил о продлении контракта со звёздным нападающим Неймаром, сообщают Vesti.kz

Новое соглашение 33-летнего форварда рассчитано до конца 2026 года. Прежний договор истёк 31 декабря.

Неймар вернулся в "Сантос", в котором начинал свою футбольную карьеру, в январе 2025 года и помог клуб спастись от вылета из высшего дивизиона. В сезоне-2025 нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре ассиста.

По окончании кампании Неймар перенёс операцию на колене – точные сроки восстановления пока не раскрываются.

Ранее Неймар выступал за каталонскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен", а также саудовский "Аль-Хиляль".


"Сантос" - является одним из четырёх традиционных грандов своего штата (наряду с "Сан-Паулу" (классико Сан-Сан), "Коринтиансом" (самое принципиальное противостояние) и "Палмейрасом") и одним из традиционно сильнейших футбольных клубов Бразилии. В 2000 году "Сантос" занял пятое место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА.

"Сантос" — единственный (из 12) бразильский традиционный суперклуб, базирующийся не в столице своего штата. "Сантос" является 8-кратным чемпионом Бразилии.

