"Сантос" выступил с заявлением по Неймару

Бразильский нападающий Неймар успешно перенес артроскопию после разрыва медиального мениска. Об этом информирует пресс-служба "Сантоса", сообщают Vesti.kz.

Операция прошла в понедельник (22 декабря). В заявлении клуба отмечается, что нападающий чувствует себя хорошо.

"Артроскопия была выполнена для лечения повреждения медиального мениска. Операция прошла успешно, и у спортсмена всё хорошо. Неймар будет выписан днём и уже начнёт процесс реабилитации, который будет координироваться его физиотерапевтом Рафаэлем Мартини", — говорится в заявлении "Сантоса".

В ноябре Неймар прошёл медицинское проверку в Сан‑Паулу, где ему диагностировали повреждение мениска. Позже он вышел на матч 37‑го тура чемпионата Бразилии с "Жувентуде" (3:0) и оформил хет‑трик. Эта победа вывела "Сантос" из зоны вылета, после чего команда сохранила место в высшем дивизионе.

По итогам чемпионата "Сантос" финишировал на 12‑й строке таблицы с 47 очками. 33‑летний Неймар провёл в сезоне 28 игр и забил 11 мячей.

