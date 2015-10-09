Неймар одним словом отреагировал на завершение карьеры Роналду в сборной Португалии

Звёздный нападающий бразильского "Сантоса" Неймар прокомментировал решение форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду завершить выступления за сборную Португалии, сообщают Vesti.kz.
Неймар назвал Роналду легендой
Бразилец отреагировал на прощальную публикацию португальца в социальных сетях, оставив под ней короткий комментарий из одного слова.
"Легенда", — написал Неймар.
Напомним, ранее 41-летний Роналду официально объявил об уходе из сборной Португалии после 23 лет выступлений за национальную команду.
Неймар также завершил карьеру в сборной
Неймар, как и Роналду, является лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды. Бразильский нападающий также в этом году завершил международную карьеру после вылета сборной Бразилии из чемпионата мира-2026.
Тогда "селесао" уступили Норвегии в матче 1/8 финала и покинули турнир.
Роналду выступал за основную сборную Португалии с 2003 года. За это время национальная команда выиграла три международных трофея, включая чемпионат Европы-2016 и дважды Лигу наций (2019, 2025 годы).
"Манчестер Юнайтед" отреагировал на победу Роналду за "Золотой мяч" всех времён
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама