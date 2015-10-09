Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Мировой футбол
Неймар назвал величайшего футболиста всех времён

Бразильская звезда Неймар снова признался в восхищении своим бывшим партнером по "Барселоне", передают Vesti.kz.  

Неймар, ныне выступающий за "Сантос" и сборную Бразилии, назвал Лионеля Месси величайшим футболистом всех времён.

"Он номер один. Величайший из всех. Каждый клуб, каждый игрок любит его. Все хотят играть с ним", — цитируют слова Неймара GiveMeSport.

"Неймар" отказался играть за "Сантос": известна причина

Напомним, что Неймар вернулся в "Сантос" зимой 2025-го, а по данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость сейчас оценивается в 11 миллионов евро.

Месси - восьмикратный обладатель "Золотого мяча". Помимо "Барселоны" аргентинец играл за французский "Пари Сен-Жермен", а с лета 2023 года играет за американский "Интер Майами".

