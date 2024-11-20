Неожиданным исходом завершился матч Лиги наций

Футболисты сборной Боснии и Герцеговины сыграли вничью с Нидерландами в шестом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча в Зенице на стадионе "Билино Поле" завершилась со счетом 1:1. На гол Брайана Бробби на 24-й минуте хозяева поля ответили точным ударом Эрмедина Демировича на 67-й.

Для боснийцев это второе очко, первое они заработали в гостевой игре с Венгрией (0:0). Как итог, команда Сергея Барбареза стала последней в квартете 3 дивизиона А и вылетела в Лигу В. Подопечные Рональда Кумана с 9 очками финишировали вторыми и вышли в 1/4 финала Лиги наций.