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Неожиданным исходом завершился матч Лиги наций

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Неожиданным исходом завершился матч Лиги наций ©facebook.com/onsoranje

Футболисты сборной Боснии и Герцеговины сыграли вничью с Нидерландами в шестом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

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Футболисты сборной Боснии и Герцеговины сыграли вничью с Нидерландами в шестом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча в Зенице на стадионе "Билино Поле" завершилась со счетом 1:1. На гол Брайана Бробби на 24-й минуте хозяева поля ответили точным ударом Эрмедина Демировича на 67-й.

Для боснийцев это второе очко, первое они заработали в гостевой игре с Венгрией (0:0). Как итог, команда Сергея Барбареза стала последней в квартете 3 дивизиона А и вылетела в Лигу В. Подопечные Рональда Кумана с 9 очками финишировали вторыми и вышли в 1/4 финала Лиги наций.

В другом матче группы сборная Германии упустила победу на 99-й минуте. Несмотря на это, футболисты Юлиана Нагельсмана с первого места вышли в плей-офф. Видеообзор смотрите здесь.

Босния и Герцеговина Нидерланды Футбол Лига наций

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