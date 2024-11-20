Сборная Германии на 99-й минуте упустила победу в матче Лиги наций

Футболистам сборной Венгрии удалось избежать домашнего поражения от Германии в шестом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" завершилась со счетом 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме. Сначала Феликс Нмеча на 76-й минуте вывел гостей вперед. Затем Доминик Собослаи на 90+9-й минуте с пенальти установил окончательный счет матча.

Стоит сказать, что в первой 45-минутке было создано немного острых моментов, а вот после перерыва игра получилась более интересной, чему способствовали замены. Итог вполне закономерный, команда Марко Росси делала все возможное, чтобы не проиграть и добилась своего.

Несмотря на упущенную победу, Германия с 14 очками выиграла группу 3 дивизиона А и вышла в плей-офф Лиги наций, а Венгрия, имея в активе 6 очков, отправилась в стыки, чтобы попытаться не вылететь в дивизион В.