"Не очень хотелось переживать". Месси объяснил отказ возвращаться в "Барселону"

Аргентинский нападающий Лионель Месси рассказал, почему принял решение не возвращаться в "Барселону", сообщает корреспондент Vesti.kz. 35-летний футболист объявил о переходе в клуб МЛС "Интер Майами" совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Ранее "Барселона" рассчитывала на возвращение звездного игрока.

"Возвращение в "Барселону"? Я был преисполнен желания и энтузиазма вернуться, но, с другой стороны, я не хотел оказаться в сложной ситуации, когда моя карьера зависит от решения других людей, когда моя жизнь в руках кого-то – не меня. Я хотел принять решение сам, думая о себе и семье.

Я слышал, что ради моего возвращения "Барселона" должна была пройти массу разных процедур, включая увольнение людей, продажу футболистов и снижение зарплат. Честно говоря, не очень хотелось переживать на этот счет и потом думать, как изменения повлияли на мое возвращение. За карьеру в "Барселоне" много чего наслушался – не хотелось опять проходить через неприятные моменты.

Сейчас у меня такой этап в жизни, когда я хотел бы чуть снизить к себе внимание. Два года в Париже были сложными – я долго жил в отеле с семьей, возникало много бытовых проблем. Порой чувствовал себя прямо плохо. Да, был крутой месяц после победы на чемпионате мира, но глобально во Франции не чувствовал себя комфортно. Но надо двигаться вперед: ради семьи и детей. Именно поэтому принял решение не сдаваться – даже после того, как не вернулся в "Барсу", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.