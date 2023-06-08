"Не очень хотелось переживать". Месси объяснил отказ возвращаться в "Барселону"

Аргентинский нападающий Лионель Месси рассказал, почему принял решение не возвращаться в "Барселону", сообщает корреспондент Vesti.kz. 35-летний футболист объявил о переходе в клуб МЛС "Интер Майами" совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.
Ранее "Барселона" рассчитывала на возвращение звездного игрока.
"Возвращение в "Барселону"? Я был преисполнен желания и энтузиазма вернуться, но, с другой стороны, я не хотел оказаться в сложной ситуации, когда моя карьера зависит от решения других людей, когда моя жизнь в руках кого-то – не меня. Я хотел принять решение сам, думая о себе и семье.
Я слышал, что ради моего возвращения "Барселона" должна была пройти массу разных процедур, включая увольнение людей, продажу футболистов и снижение зарплат. Честно говоря, не очень хотелось переживать на этот счет и потом думать, как изменения повлияли на мое возвращение. За карьеру в "Барселоне" много чего наслушался – не хотелось опять проходить через неприятные моменты.
Сейчас у меня такой этап в жизни, когда я хотел бы чуть снизить к себе внимание. Два года в Париже были сложными – я долго жил в отеле с семьей, возникало много бытовых проблем. Порой чувствовал себя прямо плохо. Да, был крутой месяц после победы на чемпионате мира, но глобально во Франции не чувствовал себя комфортно. Но надо двигаться вперед: ради семьи и детей. Именно поэтому принял решение не сдаваться – даже после того, как не вернулся в "Барсу", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.
Аргентинец до перехода в ПСЖ на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону", в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.
За парижан он играл с 2021 года. За два сезона в ПСЖ 35-летний форвард провел 58 матчей в чемпионате Франции, забил 22 гола и отдал 30 результативных передач.
Напомним, что 3 июня "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Месси, который стал свободным агентом.
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