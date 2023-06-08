Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

"Не очень хотелось переживать". Месси объяснил отказ возвращаться в "Барселону"

"Не очень хотелось переживать". Месси объяснил отказ возвращаться в "Барселону"
© ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси рассказал, почему принял решение не возвращаться в "Барселону", сообщает корреспондент Vesti.kz. 35-летний футболист объявил о переходе в клуб МЛС "Интер Майами" совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Ранее "Барселона" рассчитывала на возвращение звездного игрока.

"Возвращение в "Барселону"? Я был преисполнен желания и энтузиазма вернуться, но, с другой стороны, я не хотел оказаться в сложной ситуации, когда моя карьера зависит от решения других людей, когда моя жизнь в руках кого-то – не меня. Я хотел принять решение сам, думая о себе и семье.

Я слышал, что ради моего возвращения "Барселона" должна была пройти массу разных процедур, включая увольнение людей, продажу футболистов и снижение зарплат. Честно говоря, не очень хотелось переживать на этот счет и потом думать, как изменения повлияли на мое возвращение. За карьеру в "Барселоне" много чего наслушался – не хотелось опять проходить через неприятные моменты.

Сейчас у меня такой этап в жизни, когда я хотел бы чуть снизить к себе внимание. Два года в Париже были сложными – я долго жил в отеле с семьей, возникало много бытовых проблем. Порой чувствовал себя прямо плохо. Да, был крутой месяц после победы на чемпионате мира, но глобально во Франции не чувствовал себя комфортно. Но надо двигаться вперед: ради семьи и детей. Именно поэтому принял решение не сдаваться – даже после того, как не вернулся в "Барсу", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Аргентинец до перехода в ПСЖ на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону", в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

За парижан он играл с 2021 года. За два сезона в ПСЖ 35-летний форвард провел 58 матчей в чемпионате Франции, забил 22 гола и отдал 30 результативных передач.

Напомним, что 3 июня "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Месси, который стал свободным агентом.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Месси Лионель

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 02:12
Мировой футбол
© ПСЖ "Не очень хотелось переживать". Месси объяснил отказ возвращаться в "Барселону"
Сегодня , 01:45
Мировой футбол
©twitter.com/WeAreMessi Лионель Месси официально объявил о переходе в "Интер Майами"
Вчера , 22:40
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси объявит свой новый клуб в ближайшие часы - инсайдер
Вчера , 12:09
Мировой футбол
©Sky Sports Исторический момент: сборная Бразилии по футболу сменила цвет формы перед матчем
Вчера , 11:52
Мировой футбол
©instagram.com/josemourinho Моуринью получил очень выгодное предложение из Саудовской Аравии
Вчера , 10:41
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Роналду разрешили управлять трансферами в "Аль-Насре"
Вчера , 10:26
Мировой футбол
©ФК "Манчестер Сити" Определен самый дорогой футболист мира
Вчера , 10:11
Мировой футбол
©КФФ Связь Ибрагимовича с Казахстаном: жаловался на газон "Астана Арены" и "попал" в историю КПЛ
Вчера , 09:30
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Назван новый клуб Месси
Вчера , 08:20
Мировой футбол
©instagram.com/lukamodric10 Появился новый инсайд о будущем Модрича
Вчера , 07:25
Мировой футбол
©twitter.com/ittihad_en Бензема дал первый комментарий после перехода в новый клуб
Вчера , 00:37
Мировой футбол
©twitter.com/ittihad_en Бензема подписал контракт с новым клубом
6 июня, 21:17
Мировой футбол
©instagram.com/xavi/ Тренер "Барселоны" объяснил, от кого зависит возвращение Месси
6 июня, 18:00
Мировой футбол
©twitter.com/ManCity Миллиарды евро. Названы самые дорогие футбольные бренды мира
6 июня, 16:12
Мировой футбол
©ПСЖ Месси попросил отложить переход в "Аль-Хиляль". Известна причина
6 июня, 13:49
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" "Аль-Наср" нашел Роналду нового звездного партнера
6 июня, 10:01
Мировой футбол
©instagram.com/lukamodric10 Еще один топовый футболист перейдет в клуб из Саудовской Аравии
5 июня, 19:59
Мировой футбол
©ФК "Тобол" Стал известен новый клуб узбекского бомбардира после ухода из "Тобола"
5 июня, 19:27
Мировой футбол
©twitter.com/amerkel52 Футболист сборной Казахстана обратился к Ибрагимовичу
5 июня, 18:20
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Вернется в "Барселону"? Стали известны подробности встречи отца Месси с руководством клуба
5 июня, 16:22
Мировой футбол
©twitter.com/realmadrid Стали известны детали контракта Бензема с новым клубом
5 июня, 15:24
Мировой футбол
©instagram.com/lukamodric10 Модрич вслед за Бензема собрался покинуть "Реал"
5 июня, 15:00
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano Появился новый претендент на подписание Роналду: португалец может покинуть "Аль-Наср"
5 июня, 11:00
Мировой футбол
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе озвучили условия для перехода в "Реал"
5 июня, 10:13
Мировой футбол
©footballhd.ru Уход Бензема из "Реала" стал сюрпризом для Анчелотти
5 июня, 09:17
Мировой футбол
©twitter.com/PSG Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Париж и хочет закрыть сделку с Месси
5 июня, 08:40
Мировой футбол
©twitter.com/FCBarcelona "Барселона" завершила сезон поражением
5 июня, 08:21
Мировой футбол
©twitter.com/acmilan Ибрагимович не сдержал слез на прощальной церемонии. Плакали партнеры и болельщики
5 июня, 07:40
Мировой футбол
©twitter.com/acmilan Ибрагимович объявил о завершении карьеры
5 июня, 07:24
Мировой футбол
©Fútbol por Carve Определились все полуфиналисты МЧМ-2023 по футболу

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus